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«Серебряное ожерелье России» презентуют на псковском этапе Чемпионата страны по ралли

Презентацию туристического маршрута «Серебряное ожерелье России» планируется организовать в рамках ралли «Пушкинские Горы-2018» - 3-го этапа Чемпионата страны по авторалли. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

«Ралли становится в том числе и туристическим продуктом. Впервые в рамках соревнований будет позиционироваться туристический продукт «Серебряное ожерелье России». Сейчас мы об этом заключаем договор с Государственным комитетом области по культуре», - рассказал Олег Мыслевич.

Он отметил, что ещё одно направление развития автоспорта в регионе – это привлечение иностранных пилотов на псковские гонки, но для этого необходимо максимально упростить процесс прохождения таможенных процедур. «Если мы решим эту задачу, то 30-50 экипажей из Прибалтики будут участвовать в ралли в Псковской области», - сказал президент Федерации автоспорта.

Напомним, что ралли «Пушкинские Горы-2018» будет проходить с 17 по 20 мая. Оно будет также носить статус отборочного этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа  по ралли и второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

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