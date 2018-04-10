Отбор номинантов на молодежный фестиваль в Ялте стартует в Пскове

11:33, 10 апреля 2018, ПАИ

На фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛе» в Пскове пройдет отбор в номинацию «Чем богат» ежегодного международного фестиваля хип-хоп культуры YALTA SUMMER JAM. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Псковский городской молодежный центр, впервые номинация BREAK-DANCE battle (Kids) 1х1, в которой будут состязаться участники от 7 до 16 лет, станет отборочной площадкой для участия в международном фестивале. Победители отборочного тура смогут проявить свои танцевальные навыки в Ялте с 10 по 15 июля.

Напомним, на участие в «БЕЗ_ПРЕДЕЛе» уже претендуют танцоры из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Острова и Порхова. Заявки принимаются в группе «ВКонтакте» до 19 апреля.

Отборочный тур фестиваля пройдет 20 апреля в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (Псков, улица Воеводы Шуйского, 2) с 16:00 до 19:00. Финальные выступления запланированы на 21 апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Победителей ждут подарки от спонсоров, а также денежные призы.

Организаторами фестиваля выступают Молодежный центр Пскова, хип-хоп центр «Хоть Отбавляй» и школа танцев «Dance Family».