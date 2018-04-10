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Общество

Студийная фотосессия прошла у конкурсанток «Миссис Псков 2018»

Конкурсантки «Миссис Псков 2018» приняли участие в студийной фотосессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

  • Мария Акопян
    Фото: Александр Бабкин
  • Ольга Бублей
    Фото: Александр Бабкин
  • Дарья Бутенко
    Фото: Александр Бабкин
  • Татьяна Гнездилова
    Фото: Александр Бабкин
  • Валерия Дмитриева
    Фото: Александр Бабкин
  • Наталья Зюракова
    Фото: Александр Бабкин
  • Ольга Каримова
    Фото: Александр Бабкин
  • Любовь Коваль
    Фото: Александр Бабкин
  • Наталья Ларионова
    Фото: Александр Бабкин
  • Ольга Лукина
    Фото: Александр Бабкин
  • Юлия Милькова
    Фото: Александр Бабкин
  • Ольга Михайлова
    Фото: Александр Бабкин
  • Татьяна Панченко
    Фото: Александр Бабкин
  • Светлана Петрова
    Фото: Александр Бабкин
  • Екатерина Полищук
    Фото: Александр Бабкин
  • Юлия Полякова
    Фото: Александр Бабкин
  • Любовь Разговорова
    Фото: Александр Бабкин
  • Светлана Сергеева
    Фото: Александр Бабкин
  • Екатерина Чебурина
    Фото: Александр Бабкин
  • Марина Шаповалова
    Фото: Александр Бабкин
  • Любовь Шувалова
    Фото: Александр Бабкин
  • Светлана Юшина
    Фото: Александр Бабкин
  • Ирина Яковлева
    Фото: Александр Бабкин
  • Светлана Ярыгина
    Фото: Александр Бабкин
  • Студийная фотосессия «Миссис Псков 2018»
    Фото: Александр Бабкин

Укладка: студия колористики Марии Никулиной - Никулина Мария, Ирина Филатова, Нина Береговая, Екатерина Путилина, студия красоты Beauty FoRRest - Анна Козлова, Ольга Михайлова, Ольга Андрюхина, Елена Трегубова.

Макияж: студия Виктории Марчук - Виктория Марчук, Дарья Никандрова, Ирина Попова, Эмма Никитина и Лидия Смирнова

Фотограф - Александр Бабкин.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ Филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры -  CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия -   студия «Родина».

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