Студийная фотосессия прошла у конкурсанток «Миссис Псков 2018»
Конкурсантки «Миссис Псков 2018» приняли участие в студийной фотосессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
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Фото: Александр Бабкин
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Фото: Александр Бабкин
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Фото: Александр Бабкин
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Фото: Александр Бабкин
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Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
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Фото: Александр Бабкин
-
Фото: Александр Бабкин
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Фото: Александр Бабкин
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Фото: Александр Бабкин
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Фото: Александр Бабкин
Укладка: студия колористики Марии Никулиной - Никулина Мария, Ирина Филатова, Нина Береговая, Екатерина Путилина, студия красоты Beauty FoRRest - Анна Козлова, Ольга Михайлова, Ольга Андрюхина, Елена Трегубова.
Макияж: студия Виктории Марчук - Виктория Марчук, Дарья Никандрова, Ирина Попова, Эмма Никитина и Лидия Смирнова
Фотограф - Александр Бабкин.
Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ Филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.
Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.
Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия - студия «Родина».