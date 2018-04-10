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Екатерина Транева: Надеюсь, #Команда 2018 будет работать на благо региона и в этом, и в последующие годы

«Надеюсь, проект #Команда 2018 приживётся в Псковской области и будет работать на благо региона и в этом, и в последующие годы», - заявила Псковскому агентству информации руководитель псковского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Екатерина Транева.

По её словам, любая подобная инициатива, исходящая со стороны власти, «воспринимается положительно». «Главное, чтобы эта инициатива перешла в реальные итоги и конкретные результаты. Инициативных людей у нас очень много и среди молодёжи, и среди общественных организаций, которые существуют давно. Команде экспертов предстоит непростой выбор, потому что, скорее всего, инициатив будет очень много. Будет сложно выбрать самый полезный проект, который принесёт результаты в обозримом будущем. Об этом будем судить в сентябре», - подчеркнула Екатерина Транева.

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

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