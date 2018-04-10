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Спорт

13 экипажей уже подали заявки на участие в первом псковском этапе Кубка России по ралли

По данным на 10 апреля, заявки на участие в 6-м этапе Кубка России по ралли «Голубые озера-2018». Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, в списке значатся спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова.

«Сложно сказать, сколько участников будет, но, думаю, что экипажей 50 мы должны увидеть на «Голубых озёрах», - отметил президент областной Федерации автоспорта Олег Мыслевич. Он рассказал, что однозначно произойдёт увеличение числа участников зачёта «Наша классика», который проходит только в  рамках соревнований на территории Псковской области.   Отметим, что пока среди подавших заявки 7 автомобилей «Нашей классики». 

В частности, Олег Мыслевич обратил внимание на экипаж Клима Байкова (Киров) и Андрея Клещёва (Москва): пилот – победитель Чемпионата Эстонии на автомобиле  ВАЗ-2107, а штурман многократно являлся председателем коллегии спортивных комиссаров на ралли в Псковской области. «У этого экипажа очень хорошо подготовленный автомобиль», - подчеркнул президент Федерации автоспорта.

Что же касается псковских экипажей, то на ралли «Голубые озёра» в зачёте 2000Н регион представит пилот Максим Павлов (Псков) на «Форд Фиеста». В этом же классе собирается участвовать великолучанин Владислав Супрун. «Машина есть, в планах – дособрать её к этой гонке, - рассказал Олег Мыслевич. – Владислав строит удивительный автомобиль: с двигателем 1,1 литра, но турбированным, он поедет в 2000Н».

Добавим, что ралли «Голубые озёра» пройдёт 28-30 апреля и станет первым из трёх псковских этапов Кубка России. Соревнование также имеет статус первого этапа чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и 1-го этапа Кубка Псковской области по ралли.

Прием заявок завершится 20 апреля в 18:00. Списки заявленных экипажей со стартовыми номерами опубликуют на сайте областной Федерации автоспорта 23 апреля в 12:00.

28 апреля с 16:00 до 22:00 пройдет регистрация участников гонки и выдача дорожных документов в штабе ралли по адресу: Великие Луки, площадь Ленина, 3 (Детская музыкальная школа № 1 имени М. П. Мусоргского).

29 апреля с 8:00 до 9:30 продолжится регистрация и выдачи дорожных документов, с 10:00 до 14:00 пройдет ознакомление с трассой ралли в Пустошкинском районе. В тот же день с 11:00 до 17:00 запланирована техническая инспекция (по расписанию) в Великих Луках, а после нее, с 18:00 до 21:00, состоится церемония открытия ралли и возложение цветов у стелы «Город воинской славы» на площади Ленина в Великих Луках.

30 апреля на 9:00 назначен старт ралли в деревне Рокачино Пустошкинского района на стоянке «У Петровича», а в 21:00 пройдет награждение победителей гонки в Великих Луках в Детской музыкальной школе № 3.

Общая протяженность трассы составит 275-м километров, из которых порядка 83 километров приходится на скоростные участки, дорожное покрытие –  грунт, гравий. 

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