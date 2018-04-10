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Общество

Учения псковских и белорусских десантников официально стартовали на полигоне «Брестский»

10 апреля на полигоне «Брестский» состоялась официальная церемония открытия совместных учений российских и белорусских десантников, в которых принимают участие усиленная десантно-штурмовая рота Псковского соединения ВДВ и подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

Сразу после торжественных мероприятий участники учений провели смотр готовности вооружения и экипировки. Российские десантники на тренажерах воздушно-десантного комплекса успешно сдали зачеты по наземной отработке прыжка для последующего совершения прыжка с парашютом на незнакомую площадку приземления.

Для российских десантников это первое международное учение в 2018 году, которое они проводят за пределами Российской Федерации. В ходе учения белорусские и российские десантники будут десантироваться как воздушным, так и посадочным способом в назначенные районы, в которых совместно отработают навыки ведения контрдиверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов незаконных вооруженных формирований.

В учениях задействованы более 600 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники. Основная фаза учений будет проходить в период с 10 по 12 апреля. 

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