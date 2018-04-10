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Пытаясь купить трактор, житель Новосокольников лишился 50 тысяч рублей

Житель Новосокольников стал жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 54-летний мужчина нашел на сайте в интернете объявление о продаже трактора. Покупатель созвонился с продавцом, тот предложил сначала перечислить предоплату в 50 тысяч рублей и сообщил, что технику заказчику доставят.

Гражданин перевел продавцу указанную сумму, но после этого на контакт с ним выходить перестали. Потерпевший  обратился за содействием в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Великом Новгороде.

Напомним, что похожий случай отмечен на днях в Пустошке, где гражданин тоже безуспешно пытался приобрести трактор через Интернет и лишился 25 тысяч рублей.

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