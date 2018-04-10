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Общество

До +11 потеплеет в Псковской области 11 апреля

11 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в   ночью составит от -2 до +3 градусов, днем  - от +6 до +11. Будет дуть восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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