До +11 потеплеет в Псковской области 11 апреля

17:58, 10 апреля 2018, ПАИ

11 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +6 до +11. Будет дуть восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.