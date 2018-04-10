Строевые смотры личного состава проходят в псковском филиале академии ФСИН

15:04, 10 апреля 2018, ПАИ

В псковском филиале академии ФСИН России проходят строевые смотры личного состава в связи с переходом на летнюю форму одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Проверяющие оценивают качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов.

Отметим, что в соответствии с ведомственными требованиями строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды с целью обеспечения выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников уголовно-исполнительной системы.