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Общество

Строевые смотры личного состава проходят в псковском филиале академии ФСИН

В псковском филиале академии ФСИН России проходят строевые смотры личного состава в связи с переходом на летнюю форму одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Проверяющие оценивают качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов.

Отметим, что в соответствии с ведомственными требованиями строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды с целью обеспечения выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников уголовно-исполнительной системы.

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