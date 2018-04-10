Пскович украл пылесос и попался полиции

12:35, 10 апреля 2018, ПАИ

6 апреля в Пскове сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 31-летнего безработного, ранее судимого горожанина, подозреваемого в краже пылесоса из квартиры дома по улице Николая Васильева. Похищенное изъято. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках 8 февраля была совершена кража электроинструмента, электрокабеля, светильников, лазерных нивелира и рулетки, паяльника и другого имущества из строящегося дома по переулку Пескарева. В краже подозревается 27-летний безработный гражданин. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Острове двое учащихся 17 и 18 лет подозреваются в кражах имущества из местного гаражного кооператива. Здесь 4 и 5 апреля из гаражей похищены компрессор, набор инструментов, полировочная машинка, бензопила, магнитола, «болгарки», автомобильные колеса. В ходе обысков часть похищенного изъята. Ведется расследование.