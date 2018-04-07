Предложения по партпроектам могут внести псковичи по итогам дискуссий «Единая Россия. Направление 2026»

13:40, 10 апреля 2018, ПАИ

Обсуждение вариантов реализации новых партийных проектов возможно в рамках дискуссий «Единая Россия. Направление 2026». Об этом заявил секретарь псковского регионального отделения партии Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе местного отделения.

Работа дискуссионных площадок, направленных на сбор предложений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию и модернизацию партии, продлится с 10 по 30 апреля, а их итог будет представлен на федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае. «Сначала мы организуем дискуссии на уровне местных отделений партии, и для этого мы уже выбрали три точки – города Великие Луки, Остров и Порхов. А затем проведем дискуссию на региональном уровне, собрав всех активных людей в Пскове», - уточнил Котов.

«Мы должны отреагировать на проблемы сегодняшнего дня, которые отражены в послании главы государства, и, возможно, инициировать реализацию новых партийных проектов», - продолжил секретарь регионального отделения «Единой России».

Также, по его словам, планируется рассмотреть вопросы реформирования партии под задачи будущего. «На мой взгляд, главное, что мы должны сделать, – это привлечь молодых людей, у которых есть заинтересованность, которые хотят проявить себя, хотят работать и изменить нашу жизнь к лучшему. Я думаю, что мы найдем им место в наших партийных рядах», - подчеркнул Александр Котов.