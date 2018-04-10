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Общество

Более 2 тысяч военнослужащих примут участие в торжественных шествиях по случаю Дня Победы в Псковской области

Более 2 тысяч военнослужащих Псковского гарнизона и 77 единиц современной военной техники примут участие в торжественных мероприятиях в День Победы на территории Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. 

О подготовке к предстоящему событию проинформировал командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий 9 апреля на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне под руководством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По словам Игоря Каплия, торжественные шествия пройдут в Пскове и Великих Луках, а также в Острове и Стругах Красных. В Пскове в параде примут участие 18 расчетов численностью почти 1,3 тыс. человек и более 70 единиц военной техники. Напротив главпочтамта будет организована выставка вооружения. Репетиция парада пройдет 4 мая, генеральная репетиция — 7 мая.

Всего в Псковской области запланированы более 470 мероприятий и акций по случаю Дня Победы.

Также по поручению врио губернатора будут оказаны меры социальной поддержки и адресная помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.

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