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Общество

Власти Пскова рассматривают возможность перемещения спортивного лагеря «Нептун» в здание бывшей школы в Гверздони

Власти Пскова рассматривают возможность перемещения спортивного лагеря «Нептун» в здание бывшей школы в деревне Гверздонь Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы Пскова Елена Полонская, заместитель главы администрации города Александр Коновалов, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов и руководство Управления строительства и капитального ремонта администрации города провели рабочий выезд в «Нептун», который находится в Псковском районе в деревне Елизарово.

Участники поездки осмотрели территорию, жилые корпуса, столовую и хозяйственные постройки и обсудили на месте перспективы дальнейшей работы лагеря. Большая территория детского лагеря, в том числе и несколько щитовых домиков, подтоплены.

«На повестке дня стоит вопрос о целесообразности принятия противоаварийных и противопаводковых мер. Возможно, будет рассмотрен вопрос об открытии спортивного лагеря в другом месте», - рассказал Александр Коновалов.

Как отметила Елена Полонская, местом, куда может переехать спортивный лагерь «Нептун», может стать здание закрытой более 10 лет назад общеобразовательной школы в деревне Гверздони Псковского района. По ее словам, здание может быть передано в собственность муниципалитета безвозмездно.

«Мы осмотрели здание школы и увидели, что после проведения необходимых восстановительных работ оно действительно может подойти под размещение в нём спортивного лагеря. Огромным плюсом является наличие центрального отопления, душевых и санузлов, столовой непосредственно внутри помещения, а также наличие большой огороженной, и, что немаловажно, сухой, территории», - добавила Елена Полонская.

В течение двух недель будет подготовлена вся необходимая документация с перечнем ремонтных работ и сметой. В дальнейшем будет произведено обследование здания работниками пожарной охраны.

Если переезд лагеря «Нептун» в это здание будет признан обоснованным, уже в этом году там произведут ремонт кровли и наметят площадку для перемещения из старого лагеря и установки на новое место открытого бассейна.

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