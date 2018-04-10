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Общество

Алексей Кириллов о проекте #Команда2018: Поддержка молодежи – это всегда хорошо

Поддержка молодежи и молодёжных проектов – это всегда хорошо, заявил председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов, комментируя проект врио губернатора Михаила Ведерникова #Команда2018.

«Инициатива, безусловно, хорошая», - сказал Алексей Кириллов Псковскому агентству информации. Он добавил, что, скорее всего, примет участие в проекте, так как у него есть идеи, в реализации которых была бы заинтересована администрация региона.

Говоря о результатах работы #Команды2018, общественник заметил, что всё зависит от качества и масштабности проектов, которые будут представлены. «Все проекты, которые будут отбираться через #Команду2018, должны закончиться реализацией», - подчеркнул Алексей Кириллов. Он также сказал, что озвученные на презентации проекта 9 апреля инициативы весьма интересны.

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  • #Команда2018
Проект #Команда2018 будет аккумулятором идей псковских общественников, уверен Денис Матвеев Алексей Кириллов о проекте #Команда2018: Поддержка молодежи – это всегда хорошо Анатолий Мультах: Проект #Команда 2018 - возможность консолидировать силы Екатерина Транева: Надеюсь, #Команда 2018 будет работать на благо региона и в этом, и в последующие годы Командная строка Дина Дымова о проекте #Команда2018: От вложенной энергетики зависит любое дело Федерация автоспорта примет участие в #Команде2018 с проектами, направленными на развитие автотуризма и инфраструктуры Ольга Родина: Мы однозначно будем принимать участие в проекте #Команда2018 Елена Косенкова о проекте #Команда2018: Это абсолютно правильное и актуальное предложение со стороны Михаила Ведерникова Сергей Елизаров заявил о готовности поддержать проект #Команда2018
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