Алексей Кириллов о проекте #Команда2018: Поддержка молодежи – это всегда хорошо

13:56, 10 апреля 2018, ПАИ

Поддержка молодежи и молодёжных проектов – это всегда хорошо, заявил председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов, комментируя проект врио губернатора Михаила Ведерникова #Команда2018.

«Инициатива, безусловно, хорошая», - сказал Алексей Кириллов Псковскому агентству информации. Он добавил, что, скорее всего, примет участие в проекте, так как у него есть идеи, в реализации которых была бы заинтересована администрация региона.

Говоря о результатах работы #Команды2018, общественник заметил, что всё зависит от качества и масштабности проектов, которые будут представлены. «Все проекты, которые будут отбираться через #Команду2018, должны закончиться реализацией», - подчеркнул Алексей Кириллов. Он также сказал, что озвученные на презентации проекта 9 апреля инициативы весьма интересны.