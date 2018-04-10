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Происшествия

33 человека погибли на пожарах в Псковской области в этом году

За 3 месяца текущего года на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрированы 211 пожаров, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 23 млн 5 тыс. рублей. На пожарах погибли 33 человека и 11 получили травмы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Из числа погибших 15 были пенсионного возраста, 10 - лица без определенного рода деятельности, 2 - рабочие, 4 - инвалиды, 2 - дети. Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнём, так скончались 19 человек.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших на них людей отмечено в Пскове, Бежаницком, Дновском и Куньинском районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Гдовском, Красногородском, Островском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пыталовском и Стругокрасненском районах.

Пожары уничтожили 85 строений, 5,6 тыс. кв. метров площадей, 8 единиц автотранспорта. Огнеборцам удалось спасти 68 человек, на 18,93 млн рублей материальных ценностей, 202 строения и 13 единиц автотранспорта.

В городах и райцентрах области зарегистрированы 84 пожара с материальным ущербом в размере 6 млн 709 тыс. рублей. Погибли 6 человек, в том числе 2 в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зафиксированы 127 пожаров, материальный ущерб от которых составил 16 млн 296 тыс. рублей. На пожарах погибли 27 человек, 3 - в нетрезвом виде.

В жилом секторе за 2018 год произошли 159 возгораний с прямым материальным ущербом 18 млн 236 тыс. рублей.

Основными причинами пожаров были неосторожное обращение с огнём – 33 случая, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 57, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 37, поджоги – 22, на транспорте – 5. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, случились 12 пожаров, материальный ущерб от которых составил 786 тыс. рублей.

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