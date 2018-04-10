Новое издание для незрячих презентуют на форуме «Русский Запад» в Пскове

14:20, 10 апреля 2018, ПАИ

18 апреля в 11:00 в рамках книжного форума «Русский Запад» в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (улица Набат, 5) состоится презентация нового издательского проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники библиотеки представят сборник литературных произведений псковских авторов «На пороге взрослости» из серии «Псковские писатели – детям». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной библиотеке.

Издание составлено и адаптировано для незрячих и слабовидящих специалистами тифлоинформационного отдела библиотеки. Сборник адресован юным читателям и посвящён теме первой любви. В издание вошли произведения известных псковских писателей, многие из которых частые гости библиотеки, ее друзья: рассказы А. А. Бологова «Когда я проезжаю мимо», В. П. Краснопевцева «Я и Ленка», И. Я. Панченко «Весенние мелодии», Т. В. Гореликовой «Мой аленький цветок», В. В. Клевцова «Первый мороз», С. А. Золотцева «Юрчик», Е. Г. Киселёвой «Мальчик в матросском костюме».

Во встрече примут участие Татьяна Горелиова, Ирэна Панченко, Елена Киселёва, Владимир Клевцов.

Встреча пройдет на площадке «Книги иных форматов» в рамках XV Международного книжного форума «Русский Запад».