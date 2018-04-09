Официальный курс евро подскочил почти на 5 рублей

14:07, 10 апреля 2018, ПАИ

Официальный курс евро, определяемый ежедневно Центробанком РФ, вырос сразу на 4,97 рубля. С 11 апреля курс установлен на уровне 76,85 руб., накануне ЦБ оценил евро в 71,88 руб. Курс доллара вырос на 3,8 руб., с 58,57 до 62,37 руб. Об этом сообщает РБК.

Пятирублевый скачок официального курса евро стал рекордным суточным приростом с конца 2014 года. В последний раз более значительное суточное изменение курса произошло 17 декабря 2014 года. Реагируя на резкое падение биржевого курса рубля, ЦБ в тот день поднял курс евро (с 18 декабря) сразу на 8,44 руб. — с 76,1516 до 84,589 руб.

Нынешнее падение курса рубля последовало за решением Минфина США о внесении в свой санкционный список 14 крупных российских компаний и 24 граждан России, среди которых оказались миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг, которых Вашингтон посчитал «олигархами», которые имеют тесные связи с Кремлем, а также главы госкомпаний (Алексей Миллер, Андрей Костин и т.д.).