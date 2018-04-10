Проект #Команда2018 будет аккумулятором идей псковских общественников, уверен Денис Матвеев

15:17, 10 апреля 2018, ПАИ

Проект #Команда2018 будет аккумулятором идей общественников, уверен председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Денис Матвеев. «Инициативу я полностью поддерживаю», - заявил он Псковскому агентству информации.

Напомним, презентация проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 состоялась 9 апреля. По словам Дениса Матвеева, Молодежный парламент уже включился в работу над проектом, задачей была техническая составляющая.

Денис Матвеев считает, что проект позволит себя проявить тем людям, которые не могли реализовать свои идеи ранее. «Кто-то может на гранты подавался, но не понимал, как это делать, - пояснил председатель Молодежного парламента. – Здесь суть в том, чтобы люди о себе заявили и показали, что у них есть идеи, а самые лучшие уже будут отобраны и проработаны федеральными и региональными экспертами».

По мнению Дениса Матвеева, главная идея проекта состоит в том, что всё было просто, а не так, как, например, происходит при подаче заявок на получение грантов, когда нужно заполнить много документов. Он подчеркнул, что в проекте #Команда2018 может принять участие любой желающий.