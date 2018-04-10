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Общество

Конкурс экскурсоводов-волонтеров пройдёт в Пскове

В Управлении культуры администрации Пскова в преддверии Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, стартовал прием заявок от псковичей, желающих стать экскурсоводом-волонтером. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, для участия в конкурсе приглашаются жители города, обладающие знаниями о Пскове и его историко-культурном наследии, готовые рассказать о тайнах уголков города и предложить свою экскурсию или квест. В 2018 году экскурсионный марафон посвящен Году волонтера и 5-летию проведения волонтерских экскурсий и просветительских мероприятий в Пскове.

Каждый, кто подал заявку, автоматически становится участником отборочного тура конкурса экскурсоводов-волонтеров, который пройдет в мае и будет включать несколько номинаций.

Заявки на проведение волонтерских экскурсий и участие в отборочном туре конкурса экскурсоводов-волонтеров можно направить на электронный адрес: dovgorod@yandex.ru, указав фамилию, имя, отчество, тему экскурсии и контактный телефон, по которому с участником проекта сможет связаться организатор до конца текущей недели.

Подготовкой волонтеров, оказанием помощи в разработке экскурсий и квестов, будут руководить преподаватели Псковского государственного университета, Псковского филиала Международной академии туризма, представители Университета третьего возраста, ООО «Славянский тур», отдельные псковичи-энтузиасты.

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