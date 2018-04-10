В великолукском общежитии зарезан мужчина

14:52, 10 апреля 2018, ПАИ

9 апреля в одной из комнат общежития в Великих Луках обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен ранее судимый за совершение умышленных преступлений 31-летний местный житель, который ночью 9 апреля употреблял спиртное в компании знакомых в общежитии Великих Лук. Вспомнив старую обиду, он взял нож и пришел к комнате проживавшего этажом выше погибшего, и с порога нанес ему удар ножом в грудь. После чего нападавший вернулся в свою компанию, где продолжил распивать спиртное.

Однако предположив, что мужчина все еще жив, он вернулся на место преступления и на глазах у супруги и детей вновь ударил его ножом в спину. От полученных ранений пострадавший скончался.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве. В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении этого лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.