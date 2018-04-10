40 тысяч рублей заплатит пскович за оскорбление полицейского

15:39, 10 апреля 2018, ПАИ

Пскович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь на 13 января к полицейскому в момент проверки по сообщению об избиении посетителя кафе подошел один из посетителей заведения, который выражая своё недовольство, выругался в адрес представителя правоохранительных органов.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.