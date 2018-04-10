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Спорт

«Луки-Энергия» проведёт первый весенний домашний матч 13 апреля

Футбольный клуб «Луки-Энергия» 13 апреля, продолжая выступать в ФОНБЕТ-Первенстве России, проведёт первый весенний домашний матч. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, в роли соперника выступит команда «Коломна» из одноименного города.

Матч пройдёт на стадионе «Экспресс» в Великих Луках и начнётся в 18:00.

Великолучане после 18 туров имеют в своём активе 19 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Футболисты «Коломны» набрали на этом турнирном отрезке 10 очков и расположились на 13-й строчке таблицы.

Великолучане одержали победу в предыдущем туре над владимирским «Торпедо» со счётом 2:0, а «Коломна» выиграла «Знамя Труда» с результатом 3:2.

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