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Общество

Противоаварийные работы поручил провести в Линовской школе Михаил Ведерников

Противоаварийные ремонтные работы поручил провести в Линовской средней школе в Пыталовском районе врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Пыталовский район, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В следующем году мы школу все равно не построим. Раньше чем через два года школа не появится. Нужно предусмотреть проведение антиаварийных ремонтных работ», - заявил Михаил Ведерников.

Он также поинтересовался, как обстоят дела с отоплением в классах. Вице-губернатор Александр Кузнецов пояснил, что уже закуплены новые датские котлы, планируется их установка.

По словам главы Пыталовского района Ларисы Сидорук, в школе учатся 154 человека, и в ближайшее время количество учеников расти не будет. Начальник областного Управления образования Александр Седунов отметил, что «школа показывает отличные результаты», выпускники поступают в петербургские и московские вузы.

«Учитывая состояние школы, ее только сносить нужно», - заметил Александр Кузнецов. Михаил Ведерников поручил посмотреть по заявке в федеральную программу, есть ли в списке эта школа. «Нужно посмотреть, чтобы проект предусматривал и современный спортзал», - добавил он.

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