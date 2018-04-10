В кинозале Пыталовского дома культуры появится современное оборудование

15:45, 10 апреля 2018, ПАИ

В ходе посещения Дома культуры в Пыталово 10 апреля врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил написать на его имя обращение для выделения средств на закупку кинооборудования. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Во время экскурсии по ДК Михаилу Ведерникову рассказали, что здание было залито водой, так как протекала крыша, и на данный момент ждет внутренней покраски. Глава района Лариса Сидорук пообещала, что всё будет приведено в порядок.

«Сейчас кинооборудования нет?» - поинтересовался Михаил Ведерников во время посещения актового зала. Лариса Сидорук ответила отрицательно и добавила, что Фонд кино требует, чтобы были установлены хороший звук и экран. На эти цели требуется 600 тысяч рублей.