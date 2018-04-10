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Наталья Никифорова о проекте #Команда2018: Это даст новый импульс в развитии региона

Проект #Команда2018,  представленный 9 апреля,  даст новый импульс в развитии региона и развитии каких-то конкретных направлений. «Появилась надежда, что у нашего региона очень богатая перспектива», – заявила корреспонденту Псковского агентства информации председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова.

«Это достаточно яркое событие, – отметила она. – И совершенно новая волна, новая энергия такового посыла инициатив. Очень многих людей это замотивирует и сориентирует на то, чтобы поверить в свои проекты, поверить в свои силы и идеи, а самое главное, – ощутить, что ты востребован».

По словам собеседницы агентства, очень важно, что такие люди, как четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов и балетмейстер Гедиминас Таранда проявили интерес к региону и оценили его как платформу с богатым историческим прошлым, и, в то же время признали местом, где возможно применение новых идей. «Эти проекты вселяют уверенность и надежду, что наша жизнь измениться к лучшему», – добавила Наталья Никифорова.

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