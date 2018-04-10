На программу «Рыцарь театра» приглашает псковичей областная библиотека

21:14, 10 апреля 2018, ПАИ

12 апреля в 14:00 Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, 2) приглашает псковичей на встречу в литературной гостиной «У Великой», посвящённую творчеству Алексея Островского. В апреле исполняется 195 лет со дня рождения русского драматурга.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, программа «Рыцарь театра» посвящена ярким страницам жизни и огромному творческому наследию писателя.

Кроме того, в отделе абонемента работает книжная выставка «Драматург божьей милостью», посвящённая творчеству Алексея Островского.

Вход свободный.