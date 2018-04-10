0
17:46
Новый сюжет видеоверсии «Миссис Псков 2018» выйдет 10 апреля в эфире телеканала «Первый Псковский»
17:38
Два исторических проекта представят «Волонтеры Победы» в рамках #Команды2018
17:04
Врио губернатора поручил главам районов проверить условия жизни ветеранов
16:35
Сертификат на приобретение мультимедийного оборудования вручил Михаил Ведерников пыталовскому музею космонавтики
16:13
Наталья Никифорова о проекте #Команда2018: Это даст новый импульс в развитии региона
15:26
Противоаварийные работы поручил провести в Линовской школе Михаил Ведерников
15:17
Проект #Команда2018 будет аккумулятором идей псковских общественников, уверен Денис Матвеев
Еще новости
Общество

В Псковской области утвердят лесной план на ближайшие 10 лет

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды заключил контракт на разработку лесного плана и лесохозяйственных регламентов лесничеств региона на ближайшие 10 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета по программе развития лесного хозяйства. По результатам открытого конкурса их стоимость составила 3,7 млн рублей, экономия — более 350 тыс. рублей — пойдет на другие мероприятия в сфере охраны и защиты лесов», — сообщили в ведомстве.

Лесной план является основой стратегии развития лесного сектора региона. Он будет содержать программу действий органов государственной власти и работников лесного хозяйства в области использования и воспроизводства лесов на 2019–2029 годы.

Разработка плана позволит провести «справедливое» распределение лесного дохода между Российской Федерацией в качестве собственника лесов, Псковской областью, выполняющей менеджерские функции через переданные ей полномочия, и частным бизнесом, производящим лесной доход. Совместные финансовые средства государства и частного бизнеса будут направлены для ведения лесного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры при освоении лесов.

Разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств создаст условия для осуществления намеченных в лесном плане области мероприятий в соответствии с требованиями к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов.

Проекты лесного плана и лесохозяйственных регламентов лесничеств будут размещены на сайте Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды на срок не менее 30 дней для ознакомления заинтересованных лиц и принятия предложений и замечаний. После доработки документы будут направлены на утверждение врио губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новый сюжет видеоверсии «Миссис Псков 2018» выйдет 10 апреля в эфире телеканала «Первый Псковский»
10 апреля 2018
Новый сюжет видеоверсии «Миссис Псков 2018» выйдет 10 апреля в эфире телеканала «Первый Псковский»
Два исторических проекта представят «Волонтеры Победы» в рамках #Команды2018
10 апреля 2018
Два исторических проекта представят «Волонтеры Победы» в рамках #Команды2018
Врио губернатора поручил главам районов проверить условия жизни ветеранов
10 апреля 2018
Врио губернатора поручил главам районов проверить условия жизни ветеранов 1
Сертификат на приобретение мультимедийного оборудования вручил Михаил Ведерников пыталовскому музею космонавтики
10 апреля 2018
Сертификат на приобретение мультимедийного оборудования вручил Михаил Ведерников пыталовскому музею космонавтики 2
Наталья Никифорова о проекте #Команда2018: Это даст новый импульс в развитии региона
10 апреля 2018
Наталья Никифорова о проекте #Команда2018: Это даст новый импульс в развитии региона 2
Противоаварийные работы поручил провести в Линовской школе Михаил Ведерников
10 апреля 2018
Противоаварийные работы поручил провести в Линовской школе Михаил Ведерников
Проект #Команда2018 будет аккумулятором идей псковских общественников, уверен Денис Матвеев
10 апреля 2018
Проект #Команда2018 будет аккумулятором идей псковских общественников, уверен Денис Матвеев 3
На пост директора Псковского музея претендуют два кандидата, победителя конкурса определят к 16 апреля
10 апреля 2018
На пост директора Псковского музея претендуют два кандидата, победителя конкурса определят к 16 апреля 6

Идет загрузка...