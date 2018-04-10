В Псковской области утвердят лесной план на ближайшие 10 лет

16:48, 10 апреля 2018, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды заключил контракт на разработку лесного плана и лесохозяйственных регламентов лесничеств региона на ближайшие 10 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета по программе развития лесного хозяйства. По результатам открытого конкурса их стоимость составила 3,7 млн рублей, экономия — более 350 тыс. рублей — пойдет на другие мероприятия в сфере охраны и защиты лесов», — сообщили в ведомстве.

Лесной план является основой стратегии развития лесного сектора региона. Он будет содержать программу действий органов государственной власти и работников лесного хозяйства в области использования и воспроизводства лесов на 2019–2029 годы.

Разработка плана позволит провести «справедливое» распределение лесного дохода между Российской Федерацией в качестве собственника лесов, Псковской областью, выполняющей менеджерские функции через переданные ей полномочия, и частным бизнесом, производящим лесной доход. Совместные финансовые средства государства и частного бизнеса будут направлены для ведения лесного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры при освоении лесов.

Разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств создаст условия для осуществления намеченных в лесном плане области мероприятий в соответствии с требованиями к использованию, охране, защите и воспроизводству лесов.

Проекты лесного плана и лесохозяйственных регламентов лесничеств будут размещены на сайте Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды на срок не менее 30 дней для ознакомления заинтересованных лиц и принятия предложений и замечаний. После доработки документы будут направлены на утверждение врио губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.