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Сертификат на приобретение мультимедийного оборудования вручил Михаил Ведерников пыталовскому музею космонавтики

10 апреля врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе посещение центра специального образования №2 и Народного музея космонавтики в Пыталово вручил сотрудникам музея сертификат на 25 тысяч рублей на приобретение мультимедийного оборудования, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Врио губернатора провели обзорную экскурсию по центру специального образования №2 Пыталово. Так, Михаилу Ведерникову показали современную интерактивную доску, которую используют  для обучения. Кроме того, врио губернатора посмотрел, как занимаются с ребятами, у которых проблемы со слухом.

Помимо этого Михаил Ведерников посетил Народный музей космонавтики, который находится при центре специального образования №2. Врио губернатора прочитали обширную лекцию по истории создания музея. Ему рассказали, что в настоящие время музейщики вместе со школьниками работают над усовершенствованием экспозиций музея. По словам сотрудников музея, на неделе проводится довольно большое количество экскурсий, при этом очень часто в музей приезжают дети из области.

«Интересно всё, молодцы», - прокомментировал увиденное Михаил Ведерников.

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