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Общество

Жители Пыталово должны иметь возможность выезжать за медпомощью в Псков, заявил Михаил Ведерников

Жители Пыталово должны иметь возможность выезжать за медпомощью в Псков, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с приёма граждан, который провёл руководитель региона 10 апреля в Пыталово.

Этот вопрос появился в связи с обращением жителя Пыталово с сердечно-сосудистым заболеванием и инвалидностью. Мужчина не смог получить необходимую помощь в местной больнице и не смог добраться до Пскова из-за отсутствия адекватного транспортного сообщения.

Михаил Ведерников поинтересовался, ежедневно ли ходит автобус. Глава района Лариса Сидорук уточнила, что встреча с заявителем уже состоялась, ему предложили пользоваться услугами частных перевозчиков. «Нужно посмотреть, чтобы Псковпассажиравтотранс осуществлял тут перевозки», - заметил врио губернатора и добавил, что люди должны иметь возможность выезжать и получать медицинскую помощь.

Михаил Ведерников также поручил председателю госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорю Потапову разобраться с ситуацией в местной больнице и с врачом, который не смог оказать пациенту должную помощь.

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