75-летнего великолучанина разыскивает полиция

20:59, 10 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках разыскивают 75-летнего Анатолия Федорова, который 6 апреля ушел из дома на улице Антонова и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза серые, волосы прямые седые. Был одет: вязаная шапка светло - серого цвета, синяя телогрейка, темно - серый джемпер, серые штаны, сапоги коричневого цвета.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Анатолия Федорова, просят обратиться в ОМВД России по Великим Лукам по телефонам: 8 953 247 45 76, 5-27-94 или 02.