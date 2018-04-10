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Общество

С 89-летним очевидцем военных событий встретились молодые волонтеры псковского Красного Креста

Молодые волонтеры - студенты Псковского государственного университета - встретились с 89-летним очевидцем военных событий Анной Федотовой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского Красного Креста, визит был организован для того, чтобы выявить нужды ветерана и при необходимости организовать ему посильную помощь силами добровольцев.

Отмечается, что главной целью таких визитов является общение, которое необходимо пожилым людям, а для молодежи - это укрепление связей между поколениями, формирование уважительного отношения к старшему поколению.

Общаясь с молодыми добровольцами, Анна Федотова поделилась своими воспоминаниями о событиях военных лет. В свою очередь сотрудник Псковского Красного Креста ознакомила Анну Федотову с проектом и основными мероприятиями проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма». А также в целом рассказала о российском Красном Кресте. Прощаясь с хозяйкой, волонтеры Красного Креста вручили Анне Федотовой небольшие подарки и журналы Красного Креста, а также пожелали крепкого здоровья и долголетия.

Отмечается, что встреча проведена в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Напомним, что центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года) и создание условий для их досуга и возможностей самореализации.

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