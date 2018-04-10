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Жительница Стругокраснеского района украла спиртное из магазина в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 36-летнюю жительницу Стругокраснеского района, которая похитила с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.

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