Жительница Стругокраснеского района украла спиртное из магазина в Пскове

17:17, 10 апреля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 36-летнюю жительницу Стругокраснеского района, которая похитила с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.