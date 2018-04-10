Два исторических проекта представят «Волонтеры Победы» в рамках #Команды2018

17:38, 10 апреля 2018, ПАИ

В рамках проекта #Команда2018 региональное отделение движения «Волонтеры Победы» представит два исторических проекта – «Внуки истории» и «Улицы героев». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель движения Глория Тесля.

«Внуки истории» – это проект, в котором мы снимаем воспоминания наших прадедушек и прабабушек уже непосредственно через интерпретирование внуками этих историй, – рассказала она. – То есть, это не просто какая-то начитка фактов на видео, это именно короткие истории, которые, так или иначе, сложили какой-то образ об ушедшем поколении. В описании проекта мы представили его как проект про каждого из нас».

«Проект «Внуки истории» направлен на то, чтобы познакомить наших горожан с историей своей области, своего города и местности, в которой они живут, – отметила Глория Тесля. – К сожалению, сейчас очень многие не знают, в честь кого названы улицы, а они зачастую носят имена наших ветеранов, героев Великой Отечественной войны. Поэтому будут созданы исторические буклеты, в которых мы расскажем об истории каждой улицы, и сделаем небольшие видеоролики – это будут зарисовки историй про тех людей, чьими именами названы улицы в нашей Псковской области».