Победители конкурса плакатов «Я живу в стране здоровья!» определены в Псковской области

19:48, 10 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области завершился смотр-конкурс детских плакатов на тему «Я живу в стране здоровья!» в рамках проекта «Здоровым быть стильно!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Красного Креста, целью конкурса было привлечение внимания молодёжи к вопросу укрепления здоровья населения Псковской области и распространения идей здорового образа жизни.

В конкуре приняли участие образовательные учреждения из 14 муниципальных образований Псковской области: Красногородский, Новосокольнический, Невельский, Опочецкий, Пушкиногорский, Бежаницкий, Гдовский, Усвятский, Пыталовский, Пустошкинский, Островский и Новоржевский районы,Псков и Великие Луки. На конкурс были приняты 129 работ детей и подростков, из них 98 работа – в младшей возрастной группе, 31 - в старшей, 8 из них не соответствовало требованиям или поступили после окончания приема работ. Члены конкурсной комиссии отметили, что многие представленные работы юных авторов содержат информацию о значимости здорового образа жизни и при этом отражают индивидуальные взгляды авторов.

Победителями конкурса стали Даниил Попов (7 лет) из МБОУ Красногородская средняя школа и Софья Иванова (15 лет) из структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». За первое место они получат в подарок от Красного Креста радиоприемники «Telefunken». Второе место завоевали Мария Тостоган (10 лет) из МБОУ «Средняя школа Новосокольников» и Алина Дмитриева (15 лет) из ГБОУ Псковской области «Красногородская специальная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями». Им Красный Крест вручит радиобудильники «Aresa AR-3901». За третьи места Кристине Королёвой (13 лет) из ГБОУ «Великолукская школа-интернат» и Илье Арсентьеву (16 лет) из МБОУ «Красногородская средняя школа» будут вручены наушники «Panasonic RP-HT161E». Вместе с подарками победителям будут вручены дипломы победителей конкурса и пазлы (до 500 элементов), а также подарочные ручки Brauberg.

Вместе с победителями организаторы конкурса решили отметить яркие работы конкурса в номинациях:

«Художественное мастерство» – Татьяна Хомякова (14 лет) из ГБОУ «Великолукская школа-интернат»;

«Свежесть идеи» – Андрей Сергеев (12 лет) из ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат»;

«Оригинальность» – Валерия Куранова (13 лет) из МБОУ «Усвятская СОШ»;

«Пейзаж здоровья» – Татьяна Михеева (14 лет) из МБОУ «СОШ №17 Пскова».

Авторы этих работ получат в качестве награды дипломы номинантов и пазлы по 1500 элементов.

Стоит отметить, что проведение конкурса стало возможно благодаря социальному проекту Псковского Красного Креста «Здоровым быть стильно!», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.