Сотрудники ИК-6 УФСИН России по Псковской области поздравили пенсионера учреждения с юбилеем
8 апреля свой 60-ти летний юбилей отметил бывший сотрудник ИК-6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор) Александр Киселев.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по региону, вместе с сотрудниками исправительного учреждения пенсионера УИС приехал поздравить председатель совета ветеранов ИК-6 Андрей Зинин.
Напомним, что Александр Киселев начинал службу в уголовно-исполнительной системе области с должности младшего инспектора взвода по охране отдельной роты охраны ИК-6 УИН Минюста РФ по Псковской области в 1999 году. В 2012 году по достижению предельного возраста он уволился из УИС с должности оперативного дежурного, дежурной части отдела безопасности ИК-6 УФСИН России по Псковской области, в звании майора внутренней службы. Стоит отметить, что юбиляр проходил службу в учреждении вместе со своей супругой, которая в настоящее время является действующим работником колонии. Алла Киселева пришла на работу в исправительную колонии в 1997 году и вот уже более 20 лет неизменно занимается любимым делом. Сейчас она является бухгалтером 1 категории бухгалтерии.