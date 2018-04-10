Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности пройдет в Псковской области

17:35, 10 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области ведется подготовка к заседанию Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. По поручению врио губернатора Михаила Ведерникова 10 апреля состоялось заседание рабочей группы по этому вопросу под руководством его первого заместителя Веры Емельяновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Выездное заседание Экспертного совета пройдет в Псковской области 28–29 мая. Ожидается, что в его работе примут участие руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, руководители Минздрава и Минпромторга, делегации семи регионов СЗФО (представители профильных ведомств и ведущие специалисты: терапевты, хирурги, онкологи, эндоскописты), а также представители отечественных производителей эндоскопического оборудования и расходных материалов.

Главной темой заседания станет развитие системы здравоохранения в субъектах России путем увеличения числа высокотехнологичных эндоскопических операций и внедрения с этой целью оборудования отечественных производителей. По мнению специалистов, за малоинвазивными технологиями — будущее медицины, они позволяют пациенту быстрее восстанавливаться после операции, а государству — экономить бюджетные средства.

В научную часть заседания войдет доклад заведующего кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии СпбГПМА Михаила Королева о современных возможностях эндоскопии. Во время практической части на базе одного из медицинских учреждений области будет проведено 8–10 плановых эндоскопических операций, которые будут транслироваться в онлайн-режиме для медицинских работников Псковской области и приглашенных специалистов.

Кроме того, в рамках выездного заседания пройдут презентации системы здравоохранения Псковской области, инвестиционного потенциала региона и промышленных производств, которые могут стать площадками для выпуска эндоскопического оборудования и расходных материалов. Готовность стать частью пилотного проекта выразило руководство Псковского завода аппаратуры дальней связи, на котором разработано и уже опробовано в клиниках Санкт-Петербурга различное эндоскопическое оборудование.

«Наша задача развернуть руководителей здравоохранения к высокотехнологичной медицине. Например, за счет высокотехнологичных эндоскопических операций можно на 40% сократить коечный фонд. Нужен старт пилотного проекта. И мы считаем, что Псковская область может стать генерирующим центром новых технологий, новых идей и новых подходов в медицине», — сказал по итогам заседания советник генерального директора — главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, член Экспертного совета Евгений Богодяж.

«Псковский регион готов стать площадкой для принятия новых решений в здравоохранении и апробации медицинских изделий, которые будут выпускать местные производители, при проведении высокотехнологичных операций. Это позволит продолжить комплексную работу региональной администрации по улучшению демографических показателей», — добавила в свою очередь Вера Емельянова.