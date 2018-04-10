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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Пушкинских Горах

10 апреля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провёл профилактический рейд в поселке Пушкинские Горы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда с жителями проведены беседы о мерах пожарной безопасности и инструктажи в области пожарной безопасности. Кроме того, гражданам разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения. До граждан доведена обстановка с пожарами на территории района, основные причины пожаров и гибели людей, а также способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Помимо этого были распространены листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах и памятки о действиях в случае обнаружения пожара. Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

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