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Общество

Новый сюжет видеоверсии «Миссис Псков 2018» выйдет 10 апреля в эфире телеканала «Первый Псковский»

Сегодня, 10 апреля, сразу после вечерних новостей в эфир телеканала «Первый Псковский» выйдет новый сюжет видеоверии конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018», сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурсы.

Отмечается, что в этом выпуске зрители смогут познакомиться с процессом подготовки и самой съемки студийной фотосессии участниц конкурса. 

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ Филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры -  CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия -   студия «Родина».

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