Научно-практическая конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» пройдет в Пскове 4 мая

19:29, 10 апреля 2018, ПАИ

Псковский городской молодежный центр объявляет о начале приема научно-исследовательских работ для конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Конференция состоится 4 мая на базе Молодёжного центра по адресу: Псков, улица Максима Горького, 15. По итогам конференции будет издан сборник.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, к участию приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 27 лет. Участникам конференции необходимо прислать свои работы, оформленные в соответствии с требованиями, по адресу электронной почты: conferencia.wow@mail.ru с пометкой «Конференция» в теме письма в срок до 30 апреля.

Отметим, что организаторами выступают Псковский городской молодежный центр и Псковское отделение общественного движения «Суть времени».