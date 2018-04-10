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«Космический марафон» устроит в Пскове «С-фитнес» 12 апреля

Космический фитнес-марафон от клуба «С-фитнес» состоится 12 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе.

Для девушек в 19:00 запланирована зумба (Анна Андреева), в 19:30 - функциональный тренинг (Татьяна Пучкина), в 20:00 - йога (Наталья Шаталова). Мужчины смогут посетить тренажёрный зал, зону бокса, тренировку под руководством тренера. Также для всех желающих предусмотрено фитнес-тестирование

«Гвоздем» программы будет «космическая» скидка до 25% на квартал – 12 и 13 апреля абонемент можно будет приобрести всего 4809 рублей.

Также состоится лотерея с призовым фондом 30 тысяч рублей.

Вход будет стоить 100 рублей (с другом - бесплатно).

Количество участников ограничено – в наличии 25 карт.  Запись по телефону: 55-77-75

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