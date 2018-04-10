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Общество

Семь печорских землевладельцев оштрафованы за игнорирование сорняков

Семь печорских землевладельцев оштрафованы за игнорирование сорняков на общем участке, сообщили Псковскому агентству информации в  Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Мировой судья назначил штраф на общую сумму 70 тысяч рублей семи участникам общей долевой собственности на земельный участок в Печорском районе. Каждый из них получил штраф в 10 тысяч рублей.

Собственники земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 42,5 га, не выполнили в установленный срок мероприятия по защите земель от зарастания деревьями и кустарниками.

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