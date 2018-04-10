Семь печорских землевладельцев оштрафованы за игнорирование сорняков

17:56, 10 апреля 2018, ПАИ

Семь печорских землевладельцев оштрафованы за игнорирование сорняков на общем участке, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Мировой судья назначил штраф на общую сумму 70 тысяч рублей семи участникам общей долевой собственности на земельный участок в Печорском районе. Каждый из них получил штраф в 10 тысяч рублей.

Собственники земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 42,5 га, не выполнили в установленный срок мероприятия по защите земель от зарастания деревьями и кустарниками.