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Общество

В выявлении нарушений антимонопольного законодательства просит помочь Псковское УФАС сельхозпроизводителей

В Псковское УФАС России поступили материалы, указывающие на факты снижения закупочных цен на сырое молоко в феврале-марте всеми предприятиями по переработке молока Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. 

В связи с рассмотрением поступивших материалов на наличие нарушения антимонопольного законодательства, Псковское УФАС России просит сельскохозяйственных товаропроизводителей ответить на вопросы анкеты, размещенной на сайте ведомства.

Как отметили в пресс-службе, заполненные анкеты можно направить любым доступным способом: по электронной почте на адрес to60@fas.gov.ru, факсом или почтовым отправлением.  

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