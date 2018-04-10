В выявлении нарушений антимонопольного законодательства просит помочь Псковское УФАС сельхозпроизводителей

18:12, 10 апреля 2018, ПАИ

В Псковское УФАС России поступили материалы, указывающие на факты снижения закупочных цен на сырое молоко в феврале-марте всеми предприятиями по переработке молока Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В связи с рассмотрением поступивших материалов на наличие нарушения антимонопольного законодательства, Псковское УФАС России просит сельскохозяйственных товаропроизводителей ответить на вопросы анкеты, размещенной на сайте ведомства.

Как отметили в пресс-службе, заполненные анкеты можно направить любым доступным способом: по электронной почте на адрес to60@fas.gov.ru, факсом или почтовым отправлением.