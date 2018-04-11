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Общество

«Университет серебряного возраста - дорога 80+» пройдёт в рамках проекта #Команда2018

«Университет серебряного возраста - дорога 80+» пройдёт в рамках проекта #Команда2018, который будет реализован по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

По ее словам, проект «Университет серебряного возраста - дорога 80+» уже готов и он рассчитан на то, чтобы старшее поколение и молодежь сделало массу спортивных мероприятий, лекций, тренингов, направленных на то, чтобы старшему поколению было интересно жить.

Светлана Мельчук также отметила, что 9 апреля участвовала в презентации проекта #Команда2018. «Должна сказать всем организаторам большое спасибо! Для нас очень ценно то, что руководитель нашего региона упорно проводит работу с общественностью. И все то, что делается с общественностью, с молодежью и со старшим поколением — все это мы поддержим», - заявила она.

Светлана Мельчук подчеркнула, что старшее поколение, несомненно, будет участвовать и поддерживать те проекты, которые сделает молодежь. «Мы уже располагаем определенными знаниями, опытом и большим желанием быть полезным сделать что-то для страны. Поэтому мы готовы и участвовать и поддерживать эти проекты, и естественно получать удовольствие от того, что наши люди еще в состоянии что-то сделать», - добавила она.

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