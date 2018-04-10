0
10:36
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10:23
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10:06
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района
09:24
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах
14:33
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО)
20:23
В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали
17:11
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом
Еще новости
Происшествия

26 тысяч рублей штрафа заплатит пскович за фальсификацию доказательств в суде

На основании собранных следственным отделом по городу Пскову Следственного управления Следственного комитета России по Псковской материалов мировой судья вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа 38-летнему местному жителю, который обвинялся в фальсификации доказательств по гражданскому делу (часть 1 статьи 303 УК РФ).  Мужчине придётся выплатить штраф в 25 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что 9 августа 2017 года злоумышленник через своего представителя предоставил в суд по гражданскому делу сфальсифицированные документы об отправлении им в страховую компанию почтовой связью в 5-дневный срок, как это требует законодательство, документов об имевшем место дорожно-транспортном происшествии, оформленном без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10 апреля 2018
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ 1
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10 апреля 2018
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание 2
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района
10 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района 6
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах
10 апреля 2018
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах 2
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО) 9
В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали
07 апреля 2018
В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом
07 апреля 2018
На площади Героев-десантников в Пскове Toyota столкнулась с УАЗом 1
В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка
07 апреля 2018
В Пскове в районе улицы Труда обнаружен труп подростка 9

Идет загрузка...