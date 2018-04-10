26 тысяч рублей штрафа заплатит пскович за фальсификацию доказательств в суде

18:25, 10 апреля 2018, ПАИ

На основании собранных следственным отделом по городу Пскову Следственного управления Следственного комитета России по Псковской материалов мировой судья вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа 38-летнему местному жителю, который обвинялся в фальсификации доказательств по гражданскому делу (часть 1 статьи 303 УК РФ). Мужчине придётся выплатить штраф в 25 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что 9 августа 2017 года злоумышленник через своего представителя предоставил в суд по гражданскому делу сфальсифицированные документы об отправлении им в страховую компанию почтовой связью в 5-дневный срок, как это требует законодательство, документов об имевшем место дорожно-транспортном происшествии, оформленном без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.