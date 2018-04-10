54-летний педофил, который развращал малолетнюю дочь знакомых, предстанет перед судом в Псковской области

19:37, 10 апреля 2018, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 21 июня 2017 года обвиняемый пришел домой к знакомым, достоверно зная, что взрослые отсутствуют дома, где совершил развратные действия в отношении их малолетней дочери.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.