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Общество

На службу в полицию приглашают великолучан

ОМВД России по Великим Лукам приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, имеющих образование не ниже среднего, физически подготовленных и годных по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

Приоритеты службы:

- ежегодный основной отпуск продолжительностью 40 суток  плюс 10 суток за особые условия службы;

- возможность получения бесплатного юридического образования в высших и средних специальных учреждениях системы МВД России;

- материальные поощрения (премии, материальная помощь);

- социальные гарантии;

- бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение вещевым имуществом.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России по Великим Лукам по адресу: Октябрьский проспект, 30/14,  контактный  телефон (811-53) 5-27-81.

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