Два возгорания сухой травы потушили в Полистовском заповеднике

20:07, 10 апреля 2018, ПАИ

9 апреля сотрудники опергруппы Полистовского заповедника обнаружили и потушили два возгорания сухой травы на территории охранной зоны заповедника в Локнянском районе. Предположительно, причиной возгораний стал поджог, виновных обнаружить не удалось.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, государственные инспекторы Полистовского заповедника заметили дым около 12:00. Они незамедлительно прибыли на место и обнаружили сначала одно возгорание сухой травы возле экотропы «Дорогою бобра», а затем второе - близ урочища Кондратово. Госинспекторы сразу же приступили к тушению с использованием лопат и ранцевых опрыскивателей, которые с начала пожароопасного сезона постоянно находятся в автомобиле отдела охраны, участвующего в рейдовых мероприятиях. В течение двух часов распространение огня удалось остановить в обоих местах. Благодаря оперативному реагированию, возгорания затронули только сухую траву на бывших колхозных полях, лесные участки не пострадали.

Отмечается, что в рамках противопожарной агитации зимой на дорогах, ведущих в охранную зону Полистовского заповедника, были установлены противопожарные аншлаги. В начале весны проверен и подготовлен к эксплуатации противопожарный инвентарь, проведен инструктаж по технике тушения природных пожаров для инспекторского состава. Кроме того, в апреле сотрудники Полистовского заповедника проводят уроки по противопожарной тематике в школах Бежаницкого и Локнянского районов: ученики узнают о причинах и последствиях палов сухой травы и лесных пожаров, учатся правильно вести себя в случае обнаружения возгораний и расклеивают противопожарные листовки в своих населенных пунктах. Дизайн листовок был разработан школьниками Псковской области в рамках детского конкурса противопожарного плаката «Береги природу от огня» в 2015 году.