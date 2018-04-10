Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране

20:47, 10 апреля 2018, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что ситуация в экономике страны абсолютно стабильная и макроэкономические показатели находятся на должном уровне. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом», - заявил премьер-министр Владимиру Путину.

Он также отметил, что низкий объем госдолга позволяет экономике России стабильно развиваться.

Глава государства, в свою очередь, поручил Дмитрию Медведеву проанализировать ситуацию с выполнением майских указов 2012 года. «Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать», - подчеркнул Владимир Путин.