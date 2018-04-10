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Экономика

Унифицировать цену на водку предложил Минфин РФ

Министерство финансов РФ предлагает ввести единую минимальную цену в размере 205 рублей на водку крепостью от 37 до 40 градусов. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В целях исключения имеющихся в настоящее время разночтений в части применения установленных минимальных цен на алкогольную продукцию (водку) крепостью 38% проектом приказа предусмотрено внесение изменений в приказ Минфина, предусматривающих унификацию минимальной цены водки крепостью от 37% до 40% включительно», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Поясняется, что таким образом можно будет исключить вероятность того, что производители водки крепостью 38% не будут применять МРЦ при обороте напитка. Специалисты ведомства также уточняют, что минимальная розничная цена бутылки водки крепостью от 38 до 40% включительно объёмом 0,5 литра без НДС составит 69 рублей, а уже с акцизом и НДС — 205 рублей.

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