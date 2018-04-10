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Общество

Нарушения трудового законодательства выявлены на великолукском участке Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению

Великолукская транспортная прокуратура в Великолукском территориальном участке Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению (филиала ОАО «РЖД») провела проверку соблюдения трудового законодательства, в ходе которой выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в данной организации не все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, а трудовые договоры не содержат обязательных для включения в них условий. Кроме того, работодатели не провели обучение правилам оказания первой медицинской помощи.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Великолукского территориального участка. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.

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